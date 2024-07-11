Eskişehir\'de Üreticilere Sera Naylonu ve Hibe Sözleşmeleri Teslim Edildi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mihalgazi ilçesinde düzenlenen programda üreticilere sera naylonu, solarizasyon örtüsü ve hibe sözleşmeleri teslim edildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımlarıyla düzenlenen etkinliğe Mihalgazi Kaymakamı Furkan Çiçek, Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

"Eskişehir bir tarım şehri"

Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada, "Bugün çok hayırlı hizmetlerde bulunmak üzere sizlerle beraberiz. Eskişehir bir tarım şehri. Toplam arazi varlığının yüzde 41'i tarıma uygun bir şehir ve önemli tarımsal üretim gerçekleştiren bir şehir. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimiz Sakarya Nehri'nin kıyısında Akdeniz iklimine sahip ve birçok farklı ürünün yetiştirilebileceği bir bölge. Böylesine önemli ilçelerimizde üretim de büyük bir hızla gelişiyor ve büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız da tarımı ve üretimi desteklemek adına birçok alanda teşvikler ve destekler sunmaya devam ediyor. Bugün de bunlardan birini burada gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Özellikle seracılığın daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına önemli çalışmalar yapılıyor. Eskiyen sera naylonlarının yenilenmesi için bakanlığımızın desteklerini bugün üreticilerimizle buluşturuyoruz. Yine kalıntıyla ilgili daha sağlıklı ürün yetiştirebilmek adına solarizasyon naylonlarını çiftçilerimize teslim ediyoruz. Eskişehir birçok alanda kendini öne çıkaran bir şehir ama en önemlisi tarım sektöründe kendinden söz ettiren bir şehir. Şehrimizin tarımdan daha fazla pay alabilmesi adına bu yıl Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sunulan destekleme programına Eskişehir'de dahil edildi" dedi.

"Tarım sektörü oldukça önemli bir sektör"

Programın üreticiler için oldukça önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, "Sunacakları projeler için alacakları desteklerle daha çok üretim yapma imkanına da kavuşmuş olacaklar. Bu yönüyle çok önemli bir projeyi de bu yıl Eskişehir'de faaliyete geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım sektörü oldukça önemli bir sektör. Özellikle pandemi döneminde bunu hep beraber yaşadık ve gördük ki, tarım ve gıda bütün ülkeler için milli güvenlik meselesi durumunda. Bu konuda da gerek ilimiz gerek ülkemiz oldukça duyarlı. Mihalgazi ilçemiz de tarımsal üretim anlamında öncü ilçelerimizden birisi. Gerek Mihalgazi ilçemizdeki kurumlarımız gerekse Valilik olarak bizler ilçemizde tarımsal üretimin gelişmesi ve çok daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlamak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Üretim yapan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Üretim sizden destek bizden. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın desteklerini siz değerli çiftçilerimize teslim ediyoruz. Bu vereceğimiz desteklerle üretimin daha da artmasını diliyorum. Emeği geçen, katkı sunan başta Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza, İl Tarım ve Orman Müdürü'müze ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Üreticilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Bu yıl 418 dekar sera için hibe desteği sağlayacağız"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise programda gerçekleştirdiği konuşmada, "Şehrimizi belirlediğimiz hedeflere ulaştırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Orta vadeli hedefimizde her yıl Eskişehir'in sera varlığını 500 dekar artırmayı amaçladık. Çok şükür ki Bakanlığımızın verdiği hibe destekleri ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde bu yıl 418 dekar sera için hibe desteği sağlayacağız. Bunun yatırım tutarı 225 Milyon Liranın üzerinde ve bunun toplamda 94 Milyon Lirası hibe olarak üreticilerimize verilecek. Yine bu yıl Eskişehir'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, yani sizin kısaca IPARD destekleri diye bildiğiniz destekleri veren kurumumuz da ilk defa bu sene faaliyete geçti. Bu yıl inşallah oraya da ilçelerimizden proje sunulursa üreticilerimize yurt dışından %75'e kadar hibe desteği almayı istiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yeni sera yapımına verdiğimiz desteklerin yanında, mevcut seraların yenilenmesi ve teknolojik olarak geliştirilmesi için ilimizdeki tüm seraları ve seracılık yapan çiftçilerimizi kapsayacak şekilde hazırladığımız 2 yeni projemiz bakanlığımızca onaylanarak kaynak aktarımı yapılmıştır" dedi.

" Türkiye'nin ilk 10 ili arasındayız"

Konuşmasının devamında projelerle ilgili detaylraa düşünen Gümüş, "Bu projelerin ilki olan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce desteklenen Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde hazırlanan 'Eskişehir de Sera Naylonlarını Yeniliyoruz Projesi' olup, bakanlığımızca sağlanan 5 Milyon TL bütçe ile; Tepebaşı İlçemizde 33, Mihalgazi İlçemizde 87 ve Sarıcakaya ilçemizde 105 çiftçimiz olmak üzere toplam 225 üreticimizin seraları yenilenecektir. Diğer projemiz ise Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'müzce desteklenen, bakanlığımızın kalıntı eylem planı çerçevesinde hazırladığımız 'Seralarda Solarizasyon ile Zararlı Mücadelesi Projesi' olup, çiftçilerimizin zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımının azaltılması hedeflenmiştir. Bugün çok güzel bir gün bizim açımızdan; Sarıcakaya'da, Mihalgazi'de ve yarın da Tepebaşı'nda çiftçilerimize hem Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesindeki toplamda 123 proje için hibe sözleşmeleri teslim edilecek hem de üreticilerimizin seralarını yenilemek için sera naylonu ve daha verimli üretim yapabilmeleri için de solarizasyon naylonlarını teslim edeceğiz inşallah. 2002 yılında sadece 9.2 dekar olan sera alanımız şu an 2024 yılı yılbaşındaki kayıtlarımıza göre 5 bin 550 dekar oldu ve Türkiye'nin ilk 10 ili arasındayız. Yine Eskişehir'de jeotermal sahaların bulunması ile birlikte Mahmudiye ilçemizde şu an 120 dekar aktif jeotermal seramız var. İnşallah yakın bir zamanda orada Avrupa'nın en büyük serası kurulacak. Gerçekleştirmiş olduğunuz bu çalışmalarla birlikte biz yine çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bugün verilecek olan desteklerin çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Mihalgazi ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde hibe almaya hak kazanan 22 üreticiyi temsilen Vildan Güven ve Mine Tulun'a sözleşmeleri taktim edildi. Ardından üreticilere sera naylonları ve solarizasyon örtüleri verildi. - ESKİŞEHİR