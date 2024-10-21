Vali Aktaş'tan Gençlere Destek Mesajı - Son Dakika
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Vali Aktaş'tan Gençlere Destek Mesajı

Vali Aktaş\'tan Gençlere Destek Mesajı

Uşak Valisi Aktaş, gençlerle bir araya gelerek başarı ve çalışma vurgusu yaptı.

21.10.2024 16:38
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunmasının ardından Gençlik Merkezi gönüllüleri, sporcular ve kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet edip gençlerin sorularını yanıtladı, görüşlerini dinledi.

Gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu aktaran Vali Aktaş; "Aklınızı kullanmanızı, aklınızı kimseye emanet etmemenizi özellikle istirham ediyorum. Okuyun, sorgulayın, medeniyet değerlimiz ile buluşun. Lütfen çok çalışın ve bu aziz milletimiz için ne yaptığımıza ve neler yapmamız gerektiğine odaklanın." ifadelerini kullanarak gençlerin, Türk Milletini onurlandıracak ve gururlandıracak kişiler olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş'a ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Önder Can ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir eşlik etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aktaş'tan Gençlere Destek Mesajı - Son Dakika

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