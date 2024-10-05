Vali Ali Çalgan, Oğuzlar İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Ali Çalgan, Oğuzlar İlçesini Ziyaret Etti

Vali Ali Çalgan, Oğuzlar İlçesini Ziyaret Etti

Çorum'un yeni Valisi Ali Çalgan, ilk ilçe ziyaretini ceviz diyarı Oğuzlar'a gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Kaymakamlık ve Belediye ile görüşmeler yaptı ve çeşitli etkinliklere katıldı.

05.10.2024 16:25  Güncelleme: 16:31
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Çorum Valisi Ali Çalgan, ilk ilçe ziyaretini ceviz diyarı olarak bilinen Oğuzlar'a yaptı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'ndan Çorum'a Vali olarak atanan Ali Çalgan, Oğuzlar ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. İlk olarak Oğuzlar Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Çalgan, İlçe Kaymakamı Muhammed Turan'dan yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra Oğuzlar Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Çalgan'a İlçe Belediye Başkanı Mustafa Cebeci belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Çalgan ve beraberindeki heyet, belediye ziyaretinin ardından Oğuzlar Kaymakamlığı ve Oğuzlar Belediyesi tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Şenlikleri ve Yayla Şenliklerine katıldı.

Vali Ali Çalgan, Hititlerden günümüze binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çorum'un her alanda çok kıymetli değerlerinin olduğunu belirterek, "Çorum son derece güzel bir şehir. Çorumlu hemşerilerimiz samimi ve içten. Başarı, birlik ve beraberlikle gelir. Üstlendiğimiz görev ve sorumluluğun farkındayız. Çorum'da yürütülen güzel faaliyetlerin devamı ve daha da geliştirilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Başta Çorum olmak ve tüm ilçelerimize güzel hizmetler kazandırma gayreti içerisinde olacağız. Amacımız, hem Hakkın hem halkımızın rızasını kazanmak ve gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Bizim için vatandaş memnuniyeti çok önemli. Şeyh Edebali, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini bütün dünyaya miras bırakmış. İnsan odaklı hizmeti esas alacağız. Şehrimizin her köşesine ulaşacağız. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu işi yürüteceğiz. Rabbim mahcup etmesin" dedi.

İlk ziyaretini Oğuzlar ilçesine yaptığını hatırlatan Vali Çalgan, "Oğuzlar, Türkiye'de ceviz diyarı olarak biliniyor. Çorum'un tarımsal potansiyelinin farkındayız. Çok büyük bir zenginliğimiz var. Birkaç üründe Türkiye'de ilk beşe giren bir şehiriz. Bunu geliştirmek, merkezi hükümetin, Ankara'nın tarımsal destek anlamında verdiği katkıları en üst düzeyde şehrimize kazandırmak için elbirliğiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif pehlivan da hazır bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Ali Çalgan, Oğuzlar İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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