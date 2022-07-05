Vali Ali Çelik, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Ali Çelik, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

05.07.2022 10:47
Vali Ali Çelik, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Kütahya'daki huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması için her hafta pazartesi günleri, Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın bu haftaki öncelikli gündem maddesi dolandırıcılık olayları oldu.

Kütahya'daki huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması için her hafta pazartesi günleri, Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın bu haftaki öncelikli gündem maddesi dolandırıcılık olayları oldu.

Son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için harekete geçildiğini kaydeden Vali Ali Çelik, sosyal medya ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılık suçlarıyla mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden ve bireysel önlemlerin önemine dikkat çeken Vali Çelik, vatandaşların gerek sosyal medya platformları gerekse yüz yüze yapılan çalışmalarla bilgilendirildiğini söyledi.

Dolandırıcıların gündemdeki konuları seçerek vatandaşlardan para talebinde bulunduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, kurumsal kimliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

İnternet üzerinden güvenilir olmayan sitelerden alışveriş ve kapora ödemesi yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Çelik, birçok vatandaşın bu yöntemle mağdur edildiğini belirtti.

Hiçbir resmi kurum ve kamu görevlisinin vatandaşı arayarak para talep etmeyeceğinin de altını çizen Vali Çelik, "Bu tür aramalara asla itibar etmeyin. Bu olaylardan herhangi biriyle karşı karşıya kaldığınızda ise en kısa sürede 112'yi arayın" dedi.

Toplantı, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon konularının istişare edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da kurban pazarında alışverişler başladı Kütahya'da kurban pazarında alışverişler başladı Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü
Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ali Çelik, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:39:14. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Ali Çelik, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement