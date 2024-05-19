Vali Aygöl, ANDA Gençlik Kampına ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Vali Aygöl, ANDA Gençlik Kampına ziyaret etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Küçükelmalı Göletinde kamp yapmakta olan ANDA arama kurtarma derneğine ziyarette bulundu. Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen kampında arama kurtarmaya dair eğitimler verildi. Vali Aygöl, afetlere karşı tedbirli ve duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak verilen eğitimleri inceledi ve gençlerle zaman geçirdi.

19.05.2024 10:32
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Vali Aygöl, ANDA Gençlik Kampına ziyaret etti

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Küçükelmalı Göletinde kamp yapmakta olan ANDA arama kurtarma derneğine ziyarette bulundu.

Gençlik Haftası dolayısıyla yaklaşık 120 gönüllünün katıldığı AFAD koordinasyonunda düzenlenen ANDA Gençlik kampında arama kurtarmaya dair eğitimler verildi. Her gönüllünün afet sırasında ve sonrasında uygulanması gereken prosedürler detaylı bir biçimde aktarıldı. Gençlik Kampını Ziyaret eden Vali Aygöl, Afetlere karşı her zaman tedbirli ve duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak verilen eğitimleri inceledi. Daha sonrasında Gönüllüler ile birlikte Küçükelmalı göletinde bir tur atarak tekrar kamp noktasına gelip gençlerle zaman geçirdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramlarını kutlayıp "Gençlerimizle Gençlik Haftasında hem eğleniyor hem öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl, ANDA Gençlik Kampına ziyaret etti
Kaynak: İHA

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