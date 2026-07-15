Vali Baruş: 15 Temmuz bir diriliş ruhudur

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Baruş yayımladığı mesajda, FETÖ'nün hain darbe girişiminin milletin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiğini belirterek, 15 Temmuz'un yalnızca bir zafer değil, Türkiye'nin geleceğine yön veren bir diriliş ruhu olduğunu vurguladı.

"15 Temmuz, milletimizin yazdığı bir destandır"

Erzurum Valisi Aydın Baruş mesajında, "Türk demokrasisinin en büyük kırılma noktalarından birinin, aziz milletimizin iradesine pranga vurmak isteyen hainlere karşı yazdığı o muazzam destanın 10. yıl dönümündeyiz. 'İrade Bizim, Zafer Bizim!' diyerek yıllardır eksilmeyen bir gurur ve sarsılmaz bir inançla meydanları dolduran tüm vatandaşlarımızı en kalbi hislerimle selamlıyorum. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin içine sızmış FETÖ terör örgütünün milli varlığımıza, birliğimize ve bağımsızlığımıza kastettiği karanlık bir geceydi. Ancak o zifiri karanlık, tankların önüne dikilen, uçaklara göğsünü siper eden aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle nurlu bir sabaha evrilmiştir. O gece feda edilen canlar ve dökülen kanlar sadece bir darbe girişimini durdurmamış, devlet ile milletin bütünleşmesinin en güçlü tezahürünü tüm dünyaya ilan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın eden kahraman milletimiz, ateş kusan silahlara göğsünü siper ederek bu lanetli saldırıyı tarihin çöplüğüne göndermiştir. Tarih sahnesinde milli iradenin ve bağımsızlığın kurucu şehri olan Erzurum, bundan bir asır önce Erzurum Kongresi'nde 'Vatan bir bütündür, parçalanamaz' ve 'Milli iradeyi hakim kılmak esastır' kararlarıyla Cumhuriyetimizin harcını karmıştır. İşte 15 Temmuz gecesi de Erzurum aynı asil ruhla meydanlara ilk koşan, hür iradesine ve demokrasisine en gür sesle sahip çıkan şehirlerden biri olmuştur. Aradan geçen 10 yıl, bu mücadelenin sadece bir anma olmadığını, ortaya çıkan diriliş ruhunun milletimize güç veren büyük bir manevi değere dönüştüğünü göstermektedir. Bugün Türkiye, 15 Temmuz diriliş ruhundan aldığı manevi güçle savunma sanayinden yerli teknolojiye, ekonomik hamlelerden dış politikadaki vakur duruşuna kadar Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe yürümektedir. 15 Temmuz'da meydanlarda tecelli eden irade bugün göklerdeki İHA'larımızda, denizlerdeki gemilerimizde, fabrikalarımızda ve en önemlisi geleceğe umutla bakan gençlerimizin yüreklerinde yaşamaktadır. Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan FETÖ terör örgütü ve diğer tüm hain yapılar bilmelidir ki bu millet, tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da destanlar yazmaya devam edecek, bağımsızlığına kasteden hiçbir güce teslim olmayacaktır. Bizler bu topraklarda var olduğumuz sürece devlet geleneğimizden aldığımız güçle her türlü vesayet ve ihanet planına karşı teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz. Hain FETÖ terör örgütünü ve onun kirli emellerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu anlamlı günde başta 15 Temmuz gecesi canlarını bu mukaddes vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimiz olmak üzere tarih boyunca bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Devletine, bayrağına ve milli iradesine her daim sadık kalan kadirşinas Erzurumlu hemşerilerime teşekkür ediyor, milli birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM