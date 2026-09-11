Vali Baruş Aziziye\'de incelemelerde bulundu, ilçenin projeleri masaya yatırıldı

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, Aziziye Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Vali Baruş'a ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.

71 bin 827 kişilik nüfusa sahip Aziziye'de termal kaynaklar, doğal güzellikler ve tarihi değerlerin yanı sıra Kuzgun Barajı, Karaz Köprüsü, Pulur Höyük ve Balıklı Göl gibi önemli turizm ve kültürel değerler bulunuyor. İlçedeki termal tesislerde 67 oda ve 140 yatak kapasitesiyle hizmet sunuluyor. İlçenin ekonomik ve sanayi yapısına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Aziziye'de bulunan 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde toplam 1.500'ün üzerinde vatandaşımıza istihdam imkanı sağlanırken, yeni yatırımlarla ilçenin üretim ve istihdam kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

Eğitim alanında ilçede 102 okulda 13 bin 614 öğrenci, 788 sınıf ve 971 personel bulunuyor. 2025-2026 eğitim döneminde yürütülen proje çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin sportif ve akademik başarıları hakkında da bilgi verildi. Tarım ve hayvancılık alanında 1,1 milyon dekarı aşan arazi varlığı bulunan Aziziye'de üreticilere yönelik tohum, fide ve sera örtüsü destekleri sürdürülüyor. Hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında 2026 yılında 118 bin 343 aşılama gerçekleştirildi.

Sosyal hizmetler kapsamında 2026 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 60,28 milyon TL ayni ve nakdi yardım ulaştırılırken, 6 bin 559 vatandaşa ve 2 bin 432 haneye destek sağlandı. Yaşlı vatandaşlara yönelik VEFA projesi ve 500 kişiye hizmet verilmesi planlanan Aşevi Projesi de ilçedeki önemli sosyal hizmetler arasında yer alıyor. Sağlık hizmetlerinde ise ilçede 6 Aile Sağlığı Merkezi, 136 personel ve 65 bin 300 muayene ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunuluyor. Gençlik ve spor alanında da yıl içerisinde 6 bin 256 kişiye spor yaptırılırken, 706 faal sporcu ilçedeki sportif faaliyetlere katılıyor.

Vali Aydın Baruş, ilçenin mevcut potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, kamu hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı biçimde sürdürülmesi ve Aziziye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi hususlarında değerlendirmelerde bulundu.