Vali Baruş Aziziye'de incelemelerde bulundu, ilçenin projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş Aziziye'de incelemelerde bulundu, ilçenin projeleri masaya yatırıldı

Vali Baruş Aziziye\'de incelemelerde bulundu, ilçenin projeleri masaya yatırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Baruş'a ilçenin kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve projeleri hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, Aziziye Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Vali Baruş'a ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.

71 bin 827 kişilik nüfusa sahip Aziziye'de termal kaynaklar, doğal güzellikler ve tarihi değerlerin yanı sıra Kuzgun Barajı, Karaz Köprüsü, Pulur Höyük ve Balıklı Göl gibi önemli turizm ve kültürel değerler bulunuyor. İlçedeki termal tesislerde 67 oda ve 140 yatak kapasitesiyle hizmet sunuluyor. İlçenin ekonomik ve sanayi yapısına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Aziziye'de bulunan 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde toplam 1.500'ün üzerinde vatandaşımıza istihdam imkanı sağlanırken, yeni yatırımlarla ilçenin üretim ve istihdam kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

Eğitim alanında ilçede 102 okulda 13 bin 614 öğrenci, 788 sınıf ve 971 personel bulunuyor. 2025-2026 eğitim döneminde yürütülen proje çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin sportif ve akademik başarıları hakkında da bilgi verildi. Tarım ve hayvancılık alanında 1,1 milyon dekarı aşan arazi varlığı bulunan Aziziye'de üreticilere yönelik tohum, fide ve sera örtüsü destekleri sürdürülüyor. Hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında 2026 yılında 118 bin 343 aşılama gerçekleştirildi.

Sosyal hizmetler kapsamında 2026 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 60,28 milyon TL ayni ve nakdi yardım ulaştırılırken, 6 bin 559 vatandaşa ve 2 bin 432 haneye destek sağlandı. Yaşlı vatandaşlara yönelik VEFA projesi ve 500 kişiye hizmet verilmesi planlanan Aşevi Projesi de ilçedeki önemli sosyal hizmetler arasında yer alıyor. Sağlık hizmetlerinde ise ilçede 6 Aile Sağlığı Merkezi, 136 personel ve 65 bin 300 muayene ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunuluyor. Gençlik ve spor alanında da yıl içerisinde 6 bin 256 kişiye spor yaptırılırken, 706 faal sporcu ilçedeki sportif faaliyetlere katılıyor.

Vali Aydın Baruş, ilçenin mevcut potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, kamu hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı biçimde sürdürülmesi ve Aziziye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi hususlarında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın Baruş, Aziziye, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Baruş Aziziye'de incelemelerde bulundu, ilçenin projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

14:10
Recep Yazıcıoğlu’nun hayali harabeye döndü
Recep Yazıcıoğlu'nun hayali harabeye döndü
14:09
İsmail Kartal’ın istifasının perde arkası ortaya çıktı Eğer doğruysa yer yerinden oynar
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:26:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Vali Baruş Aziziye'de incelemelerde bulundu, ilçenin projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement