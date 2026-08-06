Vali Baruş Oltu'daki Projeleri İnceledi - Son Dakika
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Vali Baruş Oltu'daki Projeleri İnceledi

Vali Baruş Oltu\'daki Projeleri İnceledi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Oltu'daki eğitim ve sosyal altyapı projelerini yerinde inceledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Oltu ilçesinde yapımı hızla devam eden eğitim, barınma ve sosyal altyapı projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, Oltu ilçesi programı kapsamında yapımı süren Oltu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) inşaatı, Gökçedere Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 205 konut ve 4 ticari dükkan projesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenci yurdu inşaat sahalarını ziyaret etti. İnşaat alanlarını tek tek inceleyerek yürütülen çalışmaları yerinde gören Vali Baruş, yüklenici firma temsilcileri ve şantiye şefleriyle bir araya gelerek projelerin ilerleyiş takvimi hakkında rapor aldı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımların önemine değinen Vali Baruş, eğitim, barınma ve sosyal altyapıyı güçlendirecek bu projelerin planlanan takvim doğrultusunda, zamanında tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. İncelemelerinin ardından işçiler ve teknik ekiple sohbet eden Vali Baruş, çalışmalarda emeği geçen tüm personele kolaylıklar diledi.

Ziyaret programında Vali Baruş'a, ilçe protokolü ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Baruş Oltu'daki Projeleri İnceledi - Son Dakika

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