Vali Çalgan'dan 63 yıllık evli çifte ziyaret - Son Dakika
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Vali Çalgan'dan 63 yıllık evli çifte ziyaret

Vali Çalgan\'dan 63 yıllık evli çifte ziyaret

Çorum'da 63 senedir evli olan çifti evinde ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, "Biz, örf ve adetlerimizi aile ortamında kazanırız" dedi.

19.03.2025 10:27
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Çorum'da 63 senedir evli olan çifti evinde ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, "Biz, örf ve adetlerimizi aile ortamında kazanırız" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Merkez ilçesine bağlı Büget köyünde yaşayan ve 63 yıldır süren evlilikleriyle örnek olan Kemal ve Şerife Demirdere çiftini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmesi "Aile Yılı" çerçevesinde çifti ziyaret eden Vali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, aile değerlerine kattıkları değerler için teşekkür etti. Dört kuşağın bir arada yaşadığı Demirdere ailesinin üyeleriyle sohbet eden Vali Çalgan, ailenin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Biz, örf ve adetlerimizi aile ortamında kazanırız. Bunları aile ortamında sevgiyle, şefkatle, merhametle, edeple medeni bir şekilde öğrendiğimiz müddetçe bu güzellik dalga dalga bütün topluma yayılır ve toplumda o derece huzurlu ve mutlu olur" dedi.

Kendisinin de büyük bir ailede yaşadığını dile getiren Çalgan, "Aile fertlerinin hepsinin bir arada olması müthiş bir duygu. Allah ağız tadınızı bozmasın. Sizlere sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Yapılan ziyarete Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çalgan'dan 63 yıllık evli çifte ziyaret - Son Dakika

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