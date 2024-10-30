Vali Çalgan; "Esareti kabul etmeyen aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle dolu" - Son Dakika
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Vali Çalgan; "Esareti kabul etmeyen aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle dolu"

Vali Çalgan; "Esareti kabul etmeyen aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle dolu"

Çorum Valisi Ali Çalgan, "Hiçbir zaman esaret altına girmeyi kabul etmeyen aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle doludur" dedi.

30.10.2024 11:44  Güncelleme: 11:49
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Çorum Valisi Ali Çalgan, "Hiçbir zaman esaret altına girmeyi kabul etmeyen aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle doludur" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Çorum Valiliği tarafından resepsiyon verildi. Resepsiyona Vali Ali Çalgan, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Arif Pehlivan, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Vali Ali Çalgan, cumhuriyetin bu coğrafyada milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu açıkladı.

Ecdadımızın 1071 yılında kazandığı Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapısını Türklere açtığını, bu toprakları vatan edindiğini ve bin yıldır birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayarak, dünyada adaletin ve merhametin sembolü olduğunu hatırlatan Vali Çalgan, "Hiçbir zaman esaret altına girmeyi kabul etmeyen aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle doludur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, O'nun önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla yürütülen, tüm imkansızlıklara rağmen kazanılan tarihi bir zafer olarak bunların en görkemlilerinden biridir. Bu anlamda Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, İstiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli mirastır. Bizler de, bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere taşımakla yükümlüyüz. Bu amaçla Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, "Türkiye Yüzyılı"nda, milli ve manevi değerlerimizden kopmadan, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Aziz Türk milleti, 1000 yıl önce Malazgirt'te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını bizlere açmışsa, İstanbul'un fethi ile bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatmışsa; Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşında, Kıbrıs Barış Harekatında ve 15 Temmuz'da da aynı mücadeleyi yapmış, vatanımıza göz diken namertlere ve vatan hainlerine hak ettikleri dersi vermiştir" diyen Vali Çalgan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana ve kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey, milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bugün burada yaşadığımız bu birliktelik tablosu birlik ve beraberliğimizin en güzel nişanesidir. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim; geleceğimizi güçlü ve aydınlık kılsın. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda edan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, cumhuriyetin kuruluşunda emeği ve katkısı olan devlet ve siyaset adamlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ali Çalgan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çalgan; 'Esareti kabul etmeyen aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle dolu' - Son Dakika

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