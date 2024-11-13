Vali Canbolat Muhtarlarla Buluştu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Yakup Canbolat, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nın son durağı Kuşadası oldu. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadalı mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Canbolat, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Vali Yakup Canbolat başkanlığında, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kuşadası ilçesinde yapılması istenilen çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı, istişarelerde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN