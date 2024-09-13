Vali Canbolat'tan Ayşenur'un Ailesine Taziye Ziyareti

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Aydın Valisi Canbolat, Ayşenur'un ata evinde taziye ziyaretinde bulundu

AYDIN - Aydın Valisi Yakup Canbolat, İsrail tarafından Filistin'de öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ata evini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

İsrail askerleri tarafından katledilen Türkiye ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi yarın Didim'de defnedilecek. Aydın Valisi Yakup Canbolat Ayşenur'un Didim'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Canbolat'a İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir eşlik etti. Vali Canbolat'ı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan ve ilçe protokolü karşıladı. Vali Canbolat, Ayşenur Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, dedesi Şerif Eygi ve aile yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunarak taziyelerini iletti.