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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şehit Mehmet Kaya'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şehit Mehmet Kaya'nın ailesini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Bağışlı köyünde Şehit Mehmet Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Vali Çelik ve beraberindeki heyet, şehitler için dua ederek, Bağışlı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Çelik, Hakkari halkının sevgi dolu ve misafirperver olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şehit Mehmet Kaya\'nın ailesini ziyaret etti
22.01.2024 - 10:16,  Güncelleme: 10:21
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Bağışlı köyünde Şehit Mehmet Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Göreve başladığı günden beri sürekli halkla iç içi olan Vali Ali Çelik; merkez, ilçe, belde, köy ve mezralardaki ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Çelik ve beraberindeki heyet, Şehit Mehmet Kaya'nın ailesini Bağışlı köyündeki evinde ziyaret ederek, şehitler için dua edildi.

Vali Çelik ve beraberindekiler heyet, daha sonra Bağışlı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Bağışlı köyü ile civar köylerden gelen vatandaşlarla sohbet ederek; öneri, istek ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, "Hakkari'ye geleli 5 ay oldu. Bu süreçte birçok kişiyle makamda ve sokakta görüşmüşümdür. Herkeste gördüğüm tek şey var, o da insanların yüreğinde güzel bir sevgi ve misafirperverlik var. Coğrafya çok zor ama insanı sevgi dolu, merhametli, mert ve delikanlı. Hepinize; bizi burada sevgiyle, dostça, güzel bir yüzle karşıladığınız için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Çelik'e Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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