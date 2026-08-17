Vali Çelik, Kepçeli Köyü'nü Ziyaret Etti
Bingöl Valisi Cahit Çelik, Kepçeli köyünde vatandaşların taleplerini dinleyerek ihtiyaçları değerlendirdi.
Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi.
Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların talep ve beklentileri dinlenirken, köyün mevcut durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ziyaret kapsamında köyün genel durumu, vatandaşların beklentileri ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Vali Çelik, vatandaşlarla istişare içerisinde olmaya ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini ifade etti.
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