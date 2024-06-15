Vali Çelik'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Vali Çelik'ten Kurban Bayramı Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik; Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında bayram günlerini dayanışma ruhunu, kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir fırsat olarak görmek gerektiğine değindi.

15.06.2024 10:11
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Niğde Valisi Cahit Çelik; Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında bayram günlerini dayanışma ruhunu, kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir fırsat olarak görmek gerektiğine değindi.

Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ olduğunu ifade eden Vali Çelik; "Bayramlar milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin tazelendiği, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirmekte, birlik ve beraberlik şuurunu güçlendirmektedir. Umutların yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği, dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı bayram günlerini dayanışma ruhumuzu, kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Aziz hemşehrilerim; bayram seyahatleri esnasında trafik kurallarına uymanızı, yorgun ve uykusuz bir şekilde yola çıkmamanızı, özellikle hız kurallarına azami derecede riayet etmenizi istirham ediyorum. Bayram günlerimizi acı haber ve hadiseler ile yasa kedere boğmayalım. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere; Niğdeli hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en derin sevgi ve muhabbetle tebrik ediyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm mazlum coğrafyalara ve dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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