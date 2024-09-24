Vali Çelik Yüksekova'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Vali Çelik Yüksekova'da İncelemelerde Bulundu

Vali Çelik Yüksekova\'da İncelemelerde Bulundu

Hakkari Valisi Çelik, Yüksekova'da cami ve Kur'an kursu inşaatlarını yerinde inceledi.

24.09.2024 09:44
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile birlikte Yüksekova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile birlikte Yüksekova'da yapım aşamasında olan ve yapılması planlanan Kur'an kursu ve cami inşaatlarını yerinde inceledi. Vali Çelik, yapım aşamasında olan Hacı Ahmet Albayrak Yatılı Kız Kur'an Kursu ile Hazreti Ömer Camii'nin inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılarak yeniden yapılması planlanan Selahattin Eyyubi Camii'ni de ziyaret eden Vali Çelik; planlanan yeni caminin proje detayları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Ali Çelik, beraberindeki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ile Hakkari Müftülüğü tarafından Yüksekova Kaymakamlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Hakkari ve ilçelerinde diyanet hizmetlerinin genel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Müftü Okuş; Hakkari'deki camilerin genel durumları, personel sayıları, yatılı kız-erkek Kur'an kursları, 4-6 yaş arası Kur'an kursları, öğrenci sayıları, yapım aşamasında olan camii ve Kur'an kurslarının proje detayları hakkında bilgiler verildi.

Vali Çelik, yapımı devam eden Hazreti Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursunun yapım aşamasına verdiği destekler sebebiyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'ya teşekkür plaketi takdim etti. Vali Ali Çelik, daha sonra beraberindekilerle inşa çalışmaları devam eden 75 yatak kapasiteli Yüksekova Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Çelik; İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve Proje Müteahhidi Ayhan Tunç'tan çalışmalarda gelinen son aşama hakkında bilgiler aldı. Projede yaşanan eksiklikler hakkında da yetkililerden bilgiler alan Vali Çelik, ilgili birimler ile görüşerek sorunların bir an önce giderilmesi ve Yüksekova Devlet Hastanesinin hizmete sunulması talimatlarını iletti.

Vali Ali Çelik, esnaf ve vatandaşlarla ile bir araya gelerek, Yüksekova'da ihtiyaç duyulan konular hakkında istişarelerde bulunarak vatandaşların görüşlerini aldı. Esnaf ve vatandaşların istek ve talepleri için imkanlar dahilinde gereken çalışmaların yapılacağını belirten Vali Çelik, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlarını iletti.

Vali Çelik ve beraberindekiler, daha sonra Yüksekova'da İkiyaka Köy Muhtarı Alaaddin Kamalı ve vatandaşlarla bir araya geldi. İkiyaka Köy Muhtarı Alaaddin Kamalı'nın ikametinde sohbet eşliğinde köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Çelik, Muhtar Alaaddin Kamalı ve vatandaşlara içten sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çelik Yüksekova'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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