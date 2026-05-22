Vali Çiçek: "Bayramlarda en büyük endişemiz trafik kazaları"

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri bir araya gelerek bayramlaştı.

Kayseri Valiliği önünde gerçekleşen programa Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

"En büyük endişemiz trafik kazaları"

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Öncelikle her birinizin bayramını kutladığımı ifade edeyim. Bir bayrama daha Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak birçok arkadaşımız 9 günlük tatil vesilesiyle yola çıkmışlar. Onlara zahmet olmaması sebebiyle çıkacakların bayramlarını yarıda kesmemeleri, tatillerini yarıda kesmemeleri ve bayramlaşma programında olamamalarını düşünerek cuma günü de bayramlaşma programını yaptık. Yoğun katılımınız her zaman olduğu gibi Kayseri'deki bayramların bir başka geçmesine vesile oluyor. Artık Arefe gününden itibaren mezarlıklarımız, sıla-i rahim olmak üzere gurbetten gelenler, şehit ailelerimizin ziyaretleri, akraba ziyaretleriyle dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Biz inanıyoruz ki bayramlar tatil değil. Bayramlar sıla-i rahim yaptığımız, akrabalarımızla kucaklaştığımız, mezarlıkları ziyaret ederek Fatihalar okuduğumuz ve bizi biz yapan değerlerin başında gelir. İnşallah bu bayram da birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olur. Bayramlarda bizim en büyük endişemiz ve tatilin uzun olduğu bayramlarda özellikle trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları, yaralanmalı trafik kazaları olacağından çok korkuyoruz. Biz emniyet ve jandarma teşkilatı olarak bütün yollarda arkadaşlarımızı bayram tatil demeden görevlendirdik. Hepsi gerekli önlemleri hem bilgilendirme manasında hem de yol güvenlikleri anlamında aldılar. Ancak ölümlü trafik kazaları hepimizi içten yaralıyor, yaralanmalı trafik kazaları bizleri mahvediyor. O yüzden buradan, kameralar da hazır buradayken, ben de il valisi olarak söylemek istiyorum lütfen trafik kurallarına uyalım. Özellikle hıza dikkat edelim. Ölümlü trafik kazalarının birçoğunun sürücü hatalarından olduğunu görmek bu uyarıyı yapmak için bizi itiyor. Ben bu duygularla her birinizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara geliriz diyorum" dedi.

"Esnaflar bayramda yapılmaması gereken uygulamalar yapmasınlar"

Bayramda esnafların uygun olmayan uygulamalardan ve fahiş fiyatlardan uzak durmasını istediklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da; "Tabi 10 güne yayılan bir bayram söz konusu. Dolayısıyla valiliğimiz bünyesinde ister istemez bir bayramlaşarak daha sonra hizmetlerimizin devam etmesi, sürmesini sağlama adına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her şeyden önce Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Elbette bu bayram bizim açımızdan bin bir zahmetli bayram. Belediyeler olarak gerek kurbanla ilgili hazırlıklar, gerek esenlik anlamında zabıta hizmetleri açısından yapılması gereken hizmetler, gerekse tabii ki yaşayanları unutmayacağız ama vefat edenlerimizi, geçmişlerimizi göz ardı etmeden mezarlık ziyaretleri anlamında almamız gereken önlemler ve çalışmalar. Fakat bütün bunların yanında ister istemez uzun süreli bir tatil ve bayram da olduğu için trafik kurallarıyla ilgili sıla-i rahim anlayışıyla şehrimize teşrif eden ya da şehrimizden başka yerlere giden kardeşlerimizden özel bir istirhamımız var. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Ne olur bayramımızı hüzne döndürmeyelim. ve inşallah ağzımızın tadıyla bu bayramımızı da idrak etmeyi hep beraber yaşamayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Elbette bayram birlik, beraberlik, dayanışma, karşılıklı sevgi, muhabbet, varsa ufak tefek dargınlıklar onları giderme, helalleşme ve kucaklaşma unsuru olsa gerek. O açıdan yavrularımızı unutmayacağız. Elbette büyüklerimizi asla göz ardı etmeyeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz. Birbirimizi ziyaret edeceğiz ve muhabbet dalga dalga adeta yayılmasına da vesile olacağız. Belediyeler olarak bizler üzerimize düşeni yapma yönünde gerek büyükşehir, gerekse ilçe belediyeleri merkeziyle taşrasıyla el ele vermek suretiyle bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat bütün bunların yanında yine kurban hizmetleriyle ilgili aynı zamanda bir hekim olarak benim bir istirhamım var. Ne olur belediyelerimizin gösterdikleri yerlerde kurbanlarımızı, adak kurbanlarımızı keselim. Ne olur verilen atıklarla ilgili torbalara atıklarımızı koyalım. Toplanırken yardımcı olalım. Rastgele yerlere atılmak suretiyle o gün de gözden kaçan kist vesaire gibi sokak hayvanlarının belki ulaşabildiği ve sonrasında ulaştırabildiği hastalıklarla karşı karşıya gelmeyelim. Tabi ki veterinerliklerimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösteriyor, gereken önlemleri alıyor. Fakat dediğimiz gibi gözümüzden kaçanlar olabilir. ya da bilmeden yanlışlık yapanlar olabilir. Bu anlayış içerisinde inşallah toplumun sağlığında, kendi sağlığımızı önemseyerek yol alalım. Ben esnaflarımızdan bir başka istirhamda bulunmak istiyorum. Elbette helalinden kazanın. Elbette malınızı satın ama ne olur bir kez daha bakın, ne olur diyorum. Yapılmaması gereken uygulamalar, fahiş fiyatlar ya da kanaatsiz bir anlayış içerisinde nasıl olsa bayram diye fırsatçılık anlayışlarıyla da yol almayalım diyorum. İnşallah muhabbet toplumunu, sevgi toplumunu oluşturan bir anlayış içerisinde ben bir kez daha bayramımızı tebrik ediyor, değerli basınımıza ayrıca dalga dalga bu sevgi aktarımı konuşmasına vesile oldukları için şimdiden teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri valilik binası önünde bayramlaştı. - KAYSERİ