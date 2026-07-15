Vali Çiçek: "Eğer şehitlerimiz haklarını bize helal etmezlerse aldığımız nefes haram olur"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen şehitlik ziyaretinde yaptığı açıklamasında, "Eğer şehitlerimiz haklarını bize helal etmezlerse aldığımız nefes haram olur" dedi.

Program kapsamında Kartal Şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların ardından saygı atışı yapılarak, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz'un hüznünü içlerinde taşıdıklarını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "15 Temmuz'da aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz canların hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, Kayseri'nin iki kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte canlarını defa edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız ve büyükşehir belediye başkanımızla, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne babasına ve Cennet Yiğit'in anne babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz. Ardından mezarlarına gittik. Mezarlarında dualar ettik ve hep beraber onları unutmayacağımızı, asla unutturmayacağımızı haykırdık. Hepinizin bildiği kapkaranlık bir geceydi. 10 yıl oluyor ama daha dün gibi hissiyatını konuştuk. Çok canlı ve dün gibi. Bütün Türkiye'de inanılmaz bir direniş vardı. Ben o zaman Kayseri'de değildim ancak o gün Kayseri'deki görüntülerin tamamını, videoları geldiğim andan itibaren izledim, hikayeleri dinledim. Kayseri insan seli olup sokaklara taşmıştı. Cumhurbaşkanımızın 'Milletimizi sokağa davet ediyorum' cümlesiyle beraber bütün Kayseri insan seliydi. İnsanlar Cumhurbaşkanımızın sözünün arkasında, millet iradesinin arkasında Kayseri'de Türkiye'ye bir ses vermişlerdi. Tüm Türkiye de bu sesi duymuştu. Üzerinden on yıl geçti. Hala acımız taze olup ama aynı zamanda kararlılığımız, milletçe birlik ve beraberliğimize, milletçe yükselen yükselişimize ket vurmak isteyenlere karşı tavrımız net ve kararlılığımız aynıdır. Özellikle Kayseri'de ki Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden birisidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden birisidir. Kayseri'den bu akşam da ses vereceğiz. Binlerle beraber hiç kimse birlik beraberliğimize kastedemez, buna fırsat vermeyiz diye haykıracağız. Bütün halkımızı kutlamalara davet ediyorum. Bugün de burada şehitlerimize Kur'an-ı Kerim okuduk. Şehitliğimizde şehitlerimize minnettarlığımızı ve aileleri, buradaki ailelerine şükranlarımızı ilettik, dualar ettik. Biz şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Hele biz Kayseri olarak şehitleriyle her an nefes alan bir şehiriz. Eğer şehitlerimiz, 15 Temmuz Şehitlerimiz, Güneydoğu Şehitlerimiz, Kıbrıs Şehitlerimiz, bu memleketin her cephesinde bu memleket için şehit olanlar aileleri haklarını helal etmezlerse aldığımız nefes bize haram olur dedik. Dolayısıyla her zaman ilk fırsatta şehitliklere koşup annelerimizle birlikte oradan alacağımız güçle tekrar haykıracağız. Dolayısıyla buradan son olarak garnizon komutanımız, şehrin Belediye başkanı ile hep beraber bir ses veriyoruz. 15 Temmuz'da Kayseri dimdik, ayakta ve birlik ve beraberliğine kastedecek bütün engellerin karşısında dikilecek ilk şehirlerin başında geliyor diye ifade ediyorum" dedi. - KAYSERİ