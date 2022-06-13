Vali Çiçek: "Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, ülkemizde huzur ve güvenliğin sağlanması için ülkemizin her bir köşesinde üstün bir vazife anlayışıyla, zaman mefhumu gözetmeksizin, yüreğindeki vatan sevgisiyle görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatı'mızın 183'üncü kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Eğitilmiş insan gücü ve modern donanımı ile ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatı, gücünü Aziz Milletimizin inanç ve desteğinden alarak; asayişten teröre, toplumsal olaylardan trafiğe, kaçakçılık suçlarından organize suç çeteleriyle mücadeleye kadar, geniş bir yelpazede görevlerini başarıyla yerine getirmektedirler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, "Jandarma, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı personelimiz de, Devletimizle ile Vatandaşlarımız arasındaki diyaloğun en önemli basamaklarından birini oluşturdukları bilinciyle "Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti" anlayışıyla, ilimizin daha huzurlu bir kent olması için gece gündüz demeden çalışmalarını yürütmektedirler. Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183. kuruluş yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum." - KAYSERİ