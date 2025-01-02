Vali Çiftçi'den Extreme Spor Deneyimi - Son Dakika
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Vali Çiftçi'den Extreme Spor Deneyimi

Vali Çiftçi\'den Extreme Spor Deneyimi

Erzurum Valisi, macera severlerle kar üstünde off-road ve rafting etkinliği gerçekleştirdi.

02.01.2025 09:35
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi macera tutkunlarıyla birlikte Söğütlü köyünde kar üzerinde off-road ve rafting yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin saklı güzelliklerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak için yapılan çalışmalara destek vermeye devam ediyor. 2025 EİT Turizm Başkenti ve 2025 Avrupa Kış Oyunları Başkenti olan Erzurum'da kış aylarıyla birlikte ekstrem spor dallarına bir yenisi daha eklendi. Macera severler, kente yaklaşık 20 km uzaklıktaki Söğütlü köyünde kar üzerinde off-road ve rafting yaptı. Vali Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ve Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi, normal şartlarda azgın nehir sularında yapılan raftingi bu defa Erzurum'un karlı dağlarında botla kar üzerinde yaptı. Metrelerce yüksekten botla aşağı inen macera tutkunları zaman zaman adrenalin dolu anlar yaşadı.

"Zorlu yollardan geçtik"

Vali Çiftçi, Erzurum'da her mevsim farklı etkinlikleri yapma imkanı olduğunu ifade ederek, "Aziziye ilçemize bağlı Söğütlü köyümüzde yer alan Söğütlü Göleti'ndeyiz. Buranın derinliği yaklaşık 5 metre ile 28 metre arasında değişiyor. Buraya gelebilmek için zorlu yollardan, karlı yollardan geçtik. Yaklaşık 2 saatlik yolculuk neticesinde ulaştık. Yukarıdan botumuzla beraber az önce bir kar raftingi deneyimi yaşadık. Erzurum'da sadece kayak yapılmıyor. Snowboard, kayaklı koşu kar raftingi yapılabiliyor. Yani Erzurum bu manada bütün kış sporlarına açık bir vilayetimiz. 2025 yılında Erzurum, Avrupa Kış Sporları başkenti hem de EİT Turizm başkenti oldu. İki başkent unvanında birlikte yaşıyoruz. İnşallah 6 Ocak'ta kış sporlarıyla, uluslararası bir müsabakayla beraber kış sporları başkentini de start vermiş oluyoruz. Bütün macera severleri, doğa severleri, kar raftingi tutkunlarını bu vesileyle Erzurum'a davet ediyorum. Erzurum'da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

"Herkesi bu deneyim için bekliyoruz"

Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş, Erzurum'da hem adrenalin tutkusu hem de doğa açısından alternatiflerin çok olduğunu belirterek, "Erzurum Valimiz ve Erzurum Macera Offroad Dağ Sporlar Kulübü olarak zorlu yollardan Söğütlü Gölet'ine tırmandık. Çok ciddi mücadeleler vererek zirveye ulaştık ve burada şu anda kar üzerinde kar raftingi yapıyoruz. Erzurum'da motorlu sporların yanı sıra kış turizminde de yerli ve yabancı turistlerimize Erzurum'da bot raftingi, kar safarisi ve buna benzer etkinlikler için bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiftçi'den Extreme Spor Deneyimi - Son Dakika

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