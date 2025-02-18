Vali Çiftçi, Türkeş\'in Aracıyla Turu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, merhum Alparslan Türkeş'in de kullandığı 1973 model koleksiyonluk araçla Erzurum sokaklarını turladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin tanınmış esnafı Haluk Ertek'e ait, koleksiyon değeri taşıyan 1973 model Chevrolet Caprice Classic ile Erzurum sokaklarında tur attı. Amerikan yapımı V8 motora sahip klasik aracın ilk sahibi, merhum Alparslan Türkeş'ti. Beşinci sahibi olan Haluk Ertek'in davetiyle direksiyon başına geçen Vali Çiftçi, Erzurum'un tarihi ve kültürel dokusu eşliğinde keyifli bir şehir turu gerçekleştirdi.

Tur sırasında, geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı, merhum sanatçı Barış Manço'nun "Geçti Dost Kervanı" ve Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'den "Sarı Gelin" çalındı. Dadaşlar diyarında büyük ilgi gören klasik araç, vatandaşların beğenisini topladı. Vali Çiftçi, klasik otomobil kullanmaktan büyük keyif aldığını belirterek, tarihi ve manevi değeri yüksek araçlarla geçmişin izlerini yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Araç sahibi Haluk Ertek ise 1973 model Chevrolet'in kendisi için büyük bir manevi değere sahip olduğunu ifade ederek, bu eşsiz klasiği çocuklarına miras bırakmayı düşündüğünü dile getirdi. Vali Çiftçi, turun ardından tarihi Çifte Minareli Medrese önünde, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in de bir dönem kullandığı araçla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM