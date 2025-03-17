Vali Coşkun; "Çanakkale Zaferi tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır"

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 18 Mart mesajında; "Çanakkale Zaferi tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 110. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü ve Şehitler Günü'nü idrak etmenin onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş aziz milletimizin kahramanlık destanlarından biri olarak tarihimizin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Çanakkale Zaferi aynı zamanda tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu destan öyle bir inanç ve ruhla yazılmıştır ki sadece teknoloji üstünlüğünün ve sayısal gücün savaşı kazanmada neden tek başına yeterli olamayacağını da tüm dünyaya kanıtlamıştır. Şehitlerimizden miras kalan bu mukaddes emaneti asla yere düşürmemek, şehitlerimizin fedakarlıklarıyla kazanılmış bu vatan toprakları üzerinde yeni bir gelecek inşa ederek çok daha da yükseklere taşımak da ortak sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" - DENİZLİ