Vali Coşkun; "Denizli halkı, düşmanın bu topraklara adım atmasına asla izin vermemiştir"

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli halkı, vatan toprağının kutsallığına olan derin inancı ve sarsılmaz kararlılığıyla, düşmanın bu topraklara adım atmasına asla izin vermemiştir" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Denizli'nin Milli Mücadeledeki önemine işaret eden Vali Coşkun; "Türk milleti, binlerce yıllık tarihi boyunca bağımsızlığına ve hürriyetine her zaman büyük bir hassasiyetle sahip çıkmıştır. Asil Türk milleti, bağımsız yaşama iradesini her türlü zorluk ve tehdit karşısında dahi kararlılıkla korumuş, gerektiğinde bu uğurda can vermekten asla çekinmemiştir. Müftü Ahmet Hulusi Efendi, 15 Mayıs 1919'daki fetvasında, 'Silahlarımız olmayabilir, fakat düşman karşısına sapan taşlarımızla da çıkacağız. İstiklal aşkı, vatan sevgisi ve kalbimizdeki imanla zaferi elde edeceğiz. Canını verenler şehit, hayatta kalanlar gazidir. Bu, mutlak bir cihad-ı mukaddestir' diyerek milletimizin kararlılığını ve imanını vurgulamıştır. Bu fetva ile birlikte Denizli halkı, vatan toprağının kutsallığına olan derin inancı ve sarsılmaz kararlılığıyla, düşmanın bu topraklara adım atmasına asla izin vermemiştir.

Bugün bizlere düşen görev; atalarımızdan devraldığımız bu yüce mirası yaşatmak, milletimizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı uyanık olmak, daima birlik ve beraberlik içinde hareket etmek ve Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'de Denizli halkına öncülük eden Müftü Ahmet Hulusi Efendi'yi ve tüm kahramanlarımızı; ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ