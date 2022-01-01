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Vali Çuhadar, yılbaşı denetimine katıldı - Son Dakika

Vali Çuhadar, yılbaşı denetimine katıldı

01.01.2022 10:18
Vali Çuhadar, yılbaşı denetimine katıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis ve jandarma yol kontrol ve uygulama noktasını ziyaret ederek, alınan tedbirleri denetleyip, görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis ve jandarma yol kontrol ve uygulama noktasını ziyaret ederek, alınan tedbirleri denetleyip, görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Vali Mahmut Çuhadar'a denetimler sırasında İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar, yılbaşı denetimleri kapsamında ilk olarak Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezini ziyaret ederek, burada görevli polis ve bekçilere çorba ve tatlı ikram edip yeni yılını kutladı.

Heyet daha sonra Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzerinde bulunan Akpınar köyü Yol Kontrol ve Uygulama Noktasında görev yapan Jandarma Özel Harekat personelini ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde denetleyip, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Ardından Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan yol kontrol ve uygulama noktasına geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada görevli personelin yeni yılını kutlayıp, görevli polis memurları ve sürücülere çorba ikramında bulunarak yeni yılını kutladı.

Yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutlayarak, "2021 yılını geride bırakırken vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaz-kış, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. 2021 yılının son saatlerini yaşadığımız şuan anda yeni gelen 2022 yılının da ülkemize, milletimize, devletimize ve Adıyamanlı hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın insanlarımıza huzur ve özellikle sağlık getirmesini diliyor, tüm Adıyamanlı hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Polis ve jandarma yol kontrol ve uygulama noktalarındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar, merkezde görev yapan personelin yeni yılını tebrik ederek çorba ve tatlı ikramında bulundu.

Yılbaşı Gecesinin son ziyaretini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bir apartman dairesi kiralanarak aile ortamında yetişen Çocuk Evlerine gerçekleştiren Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve çocuklar tarafından karşılandı.

Çocuklara şefkatle ilgilenerek sohbet edip yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, çocuklara yanında getirdiği çanta içerisinde çeşitli hediyeler vererek yeni yılını kutladı.

Çocuklar ise Vali Mahmut Çuhadar'a ikramda bulunarak kendilerini ziyaret etmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar, yılbaşı denetimine katıldı
Vali Çuhadar, yılbaşı denetimine katıldı

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Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Jandarma, Yılbaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çuhadar, yılbaşı denetimine katıldı - Son Dakika


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