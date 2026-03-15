Vali Dallı, Öğrencilerle İftar Yaptı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programına katılan Vali Meftun Dallı, öğrencilerle aynı sofrada orucunu açtı. Programda öğrencilerle sohbet eden Dallı, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İftar programında konuşan Vali Dallı, Ramazan ayının son günlerine gelindiğini belirterek, "Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Sonuna geldik, artık önümüzde birkaç gün kaldı. Sizlere eğitim hayatınızda başarılar diliyor, şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Programın sonunda öğrenciler, ziyaretin anısına Vali Meftun Dallı'ya hediye takdim etti. - KASTAMONU