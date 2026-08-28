İzmir Valisi Elban: 30 Ağustos büyük bir emanettir

(İZMİR) – İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Elban, "30 Ağustos, yalnızca geçmişte bırakılmış bir zafer değil, bugünümüze yön veren bir irade ve yarınlarımıza taşıdığımız büyük bir emanettir" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği eşsiz mücadelenin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, derin bir minnet ve sarsılmaz bir inançla kutluyoruz. Bazı tarihler vardır yalnızca takvim yapraklarında değil, bir milletin hafızasında yaşar. 30 Ağustos da Türk milletinin kaderinin yeniden yazıldığı, bağımsızlığın bir ideal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştüğü böyle bir gündür. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den yükselen kararlılık, birkaç gün sonra Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren bir iradeye dönüştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, vatanın dört bir yanında aynı inançla çarpan yüreklerin, yokluklara rağmen tükenmeyen bir mücadele azminin ve özgürlüğünden vazgeçmeyi reddeden bir milletin zaferiydi. O gün Dumlupınar'da kazanılan yalnızca bir meydan muharebesi değildi. Anadolu'nun geleceği yeniden şekilleniyor, Türk milletinin bağımsız yaşama hakkı tarihin karşısına sarsılmaz bir irade olarak konuluyordu.

30 Ağustos, işgalin karanlığına karşı millet iradesinin yakmış olduğu meşalenin en güçlü alevlerinden biri oldu. O büyük zafer, yalnızca silahların ve orduların gücüyle kazanılmadı. Bir annenin oğlunu cepheye gönderirken içine gömdüğü hasret, Anadolu insanının yokluk içinde sunduğu ekmek, Mehmetçiğin vatan uğruna göze aldığı şehadet ve milletimizin tükenmeyen ümidi vardı o zaferin ardında. Dumlupınar'da yükselen zafer, aslında bir milletin yüreğindeki fedakarlığın tarihe dönüşmüş haliydi. 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e uzanan yol, ardından Cumhuriyet'e açılan kapı; bize bir milletin kendi geleceğine sahip çıktığında neleri değiştirebileceğini gösterdi. Bu nedenle 30 Ağustos, yalnızca geçmişte bırakılmış bir zafer değil, bugünümüze yön veren bir irade ve yarınlarımıza taşıdığımız büyük bir emanettir. Aradan geçen yıllar, bu emanetin sorumluluğunu azaltmadı; aksine daha da büyüttü. Bize düşen, atalarımızın bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığı yalnızca hatırlamak değil, Cumhuriyetimizi akıl ve bilimin yol göstericiliğinde ortak ve milli değerlerimiz üzerinde daha da yükseltmektir.

Bugün 30 Ağustos'un gururunu yaşarken, 26 Ağustos'ta başlayan o büyük yürüyüşün izlerini yüreğimizde taşıyoruz. Kocatepe'nin sessizliğinden Dumlupınar'ın zaferine, oradan Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu eşsiz mirasın önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve fedakarlıklarıyla tarihe geçen kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."