Vali Elban: "Şehitlerimizi ve gazilerimizi daima rahmet ve minnetle anıyoruz" - Son Dakika
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Vali Elban: "Şehitlerimizi ve gazilerimizi daima rahmet ve minnetle anıyoruz"

05.07.2022 15:18
Vali Elban: "Şehitlerimizi ve gazilerimizi daima rahmet ve minnetle anıyoruz"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Gücünü bağımsızlık ve milli egemenlikten alan bir milletin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Gücünü bağımsızlık ve milli egemenlikten alan bir milletin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Vali Elban, derneklerin genel durumu ve derneklerde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin ülkemizin dünü, bugünü ve geleceğinde çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Vali Elban, "Kuruluş ve kurtuluş tarihimizde verdikleri eşsiz mücadeleyle bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi daima rahmet ve minnetle anıyoruz. Gücünü bağımsızlık ve milli egemenlikten alan bir milletin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Aziz milletimizin tüm fertlerinin vatanımızın birliği, bütünlüğü söz konusu olduğunda gözünü dahi kırpmadan canını siper etmeye hazır olması, milletimizin vatanımıza ne kadar güçlü bağlarla bağlı olduğunun en büyük kanıtıdır" dedi.

Vali Elban, şehitlerin değerli ailelerinin, kıymetli gazilerin her zaman yanlarında yer alacaklarını kaydetti. - ADANA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Elban: 'Şehitlerimizi ve gazilerimizi daima rahmet ve minnetle anıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Elban: "Şehitlerimizi ve gazilerimizi daima rahmet ve minnetle anıyoruz" - Son Dakika
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