Vali Eldivan SGK ve Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Eldivan SGK ve Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Eldivan SGK ve Eğitim Müdürlüğü\'nü Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, SGK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bilgi aldı.

13.02.2025 08:35
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan çeşitli ziyaret ve incelemeler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bayburt İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

SGK Bayburt İl Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyarette SGK İl Müdürü Nejat Deniz'den kurumun işleyişi hakkında bilgi alan Vali Eldivan, değerlendirmelerde bulunarak resmi işlemler için kurumda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Karaman'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayburt'a yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Karaman'a görevinde başarılar dileyerek Şube Müdürleri ve personele de kolaylıklar dileyen Vali Eldivan, vatandaşların iş ve işlemlerinin titizlikle yürütülmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini istedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Eldivan SGK ve Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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