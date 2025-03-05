Vali Eldivan, VKS toplantısına katıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen "2025 Aile Yılı" konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de hazır bulundu.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla, Bakanlıklar arası yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - BAYBURT