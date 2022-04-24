Vali Epcim, Aydıntepe'de halk iftarına katıldı - Son Dakika
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Vali Epcim, Aydıntepe'de halk iftarına katıldı

24.04.2022 15:18
Vali Epcim, Aydıntepe'de halk iftarına katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe Belediyesi tarafından düzenlenen halk iftarına katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe Belediyesi tarafından düzenlenen halk iftarına katıldı.

Aydıntepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda beş yüze yakın vatandaşa iftar yemeği verildi. İftar öncesi Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile vatandaşları selamlayan Vali Epcim, ibadetlerin kabulünü diledi.

Vali Epcim, akşam ezanının okunmasının ardından iftarını Aydıntepe halkı eşliğinde açtı.

İftar sonrası ibadetlerin kabulü için eller semaya kaldırıldı. Daha sonra Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'e daveti dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, salondan ayrıldı.

İftara Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hacı Ali Polat, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Vali Epcim, Aydıntepe'de halk iftarına katıldı
Vali Epcim, Aydıntepe'de halk iftarına katıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim, Aydıntepe'de halk iftarına katıldı - Son Dakika


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