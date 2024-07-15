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Vali Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan, Özel Harekat Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin ailesini ve anne babasını evlerinde ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin ailesini ve anne babasını ziyaret etti. İlk olarak Şehidin eşi Halime Karacatilki ve çocuklarını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, daha sonra Şehidin Annesi Nuriye ve Babası Hamza Karacatilki'yi evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Şehidin ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, "Kahraman Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet; hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. "dedi.

Ziyaretleri sırasında Vali Yılmaz, Şehidin Eşine ve Şehidin Annesi ile Babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Şehidimizin Ailesi, Vali Erdinç Yılmaz'a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler.