Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika
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Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu

26.04.2022 10:01
Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar yemeğinde orucunu askerlerle birlikte açtı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar yemeğinde orucunu askerlerle birlikte açtı.

İl Jandarma Komutanlığına gelişinde İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, daha sonra asker yemekhanesinde, orucunu açtı.

Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirten Funda Kocabıyık, "Yüce Allah, bizlerin huzuru ve güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden her türlü şartlarda görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin. Onları her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin" dedi.

İftar programına Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, er ve erbaş katıldı. - UŞAK

Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu
Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu
Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu
Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu

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Funda Kocabıyık, Jandarma, İftar, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika


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