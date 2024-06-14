Vali Gökmen Çiçek, ERVA Projesi'nin Yılsonu Programı'na katıldı

Yerel

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte, Kayseri Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesinin Yılsonu Programı'na katıldı.

Sporun ve sporcunun güçlü destekçilerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki mevcut ve yeni kurulan spor kulüplerinin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek himayelerinde gerçekleşen Kayseri Valiliği Kayseri Değerler Eğitimi Proje Koordinasyon Merkezi (KAYDEM) Projesi olan Erdemlerimizle Varız Projesi'nin Yılsonu Programı'na katıldı. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, vali yardımcısı, kaymakamlar, rektörler, milli eğitim müdürleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erdemlerimizle Varız projesiyle hem gönüllerde yer ederek hem de gönül insanları olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket edilen bu anlamlı ve önemli projeden dolayı çok değerli Valimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, yılsonu programında ayrıca, değerlere sahip çıkma anlayışı ile tüm öğrenci ve tüm insanlığa ulaşmanın kaygısını güttüklerini ifade ederek şunları aktardı;

"İnşallah 40 bin kişiye ulaşan değerlere sahip çıkma anlayışının tüm öğrencilerimize ve tüm insanlığa ulaşmanın kaygısını güdüyoruz. Değerli Valimiz ile sivil toplum teşkilatları ile bir araya gelip, başladığımız süreçte yapılan çalışmalarda gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir proje olduğu hepimizde oluşmuş durumda. Yerel yönetim olarak bizler de üzerimize ne düşüyorsa bunu yapma yönünde irade gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Emeği geçenlere, gönül dostlarına ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de; "Çocuklarımızı, yavrularımızı hak ettiği yere getirelim" derken, proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kayseri AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler ise projenin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Milletvekili Böhürler, "Bu konu hem valimizin, hem vali yardımcımızın, hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri olmasa buraya gelmezdi" dedi.

Konuşmaların ardından, programda çalışıp gençlere değer katan eğitimcilere teşekkür belgesi verildi. - KAYSERİ