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Vali Günaydın: "Engelli vatandaşlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz" - Son Dakika

Vali Günaydın: "Engelli vatandaşlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz"

02.12.2021 12:01
Vali Günaydın: "Engelli vatandaşlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler tarafından toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması, engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi, sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek için 3 Aralık tarihi dünyada "Engelliler Günü" olarak kabul edilmiştir. Engellilik, her yönüyle toplumumuzun her kesimini yakından ilgilendiren, yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamamız gereken toplumsal bir husustur. Engelli vatandaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlar sadece kendilerinin değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Bir ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik ortaya koyduğu eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi sosyal devlet olma yolunda önemli bir göstergedir. Son yıllarda ülkemizde her alanda gördüğümüz gelişmeyi, engelli vatandaşlarımıza sağlanan haklar ve hayatı kolaylaştırıcı düzenlemelerde de görüyoruz. Bir insanın engelli olması; onun çalışma hayatına katılmasına, sosyal ve ekonomik alanlarda başarılı olmasına engel teşkil etmemektedir. Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ve birçok alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumumuzda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içtin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Vali Günaydın: Engelli vatandaşlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz

Birleşmiş Milletler, Engelli, Kayseri, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Günaydın: 'Engelli vatandaşlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Günaydın: "Engelli vatandaşlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz" - Son Dakika
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