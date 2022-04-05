Vali, güvenlik güçleriyle iftar yaptı - Son Dakika
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Vali, güvenlik güçleriyle iftar yaptı

05.04.2022 10:19
Vali, güvenlik güçleriyle iftar yaptı

Erzincan Valisi, güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

Erzincan Valisi, güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

Vali Makas, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile birlikte Mertekli Yol Kontrol Noktasındaki jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla iftar sofrasında bir araya geldiler.

İftar sonrasında güvenlik güçlerinin Ramazan ayını tebrik eden Vali, ülke ve milletin huzur ve güvenliği için mücadele eden Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu belirtti.

Vali ve beraberindekiler, daha sonra uygulama noktasında nöbet tutan görevi başındaki güvenlik güçlerini de ziyaret ederek, kolaylıklar dilediler. - ERZİNCAN

Vali, güvenlik güçleriyle iftar yaptı

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Kenan Kurt, Jandarma, Erzincan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali, güvenlik güçleriyle iftar yaptı - Son Dakika


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