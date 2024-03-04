Vali Hacıbektaşoğlu\'ndan asayiş ve güvenlik bilgilendirmesi

Yerel

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2023 yılı ve 2024 yılının ilk iki ayına ait genel asayiş ve güvenlik konularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Valilik Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlık ederken İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Vekili Nejdet Yılmaz ve Göç İdaresi Müdürü Fethi Ahmet Demirkol katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Zonguldaklıların huzur ve güven içerisinde yaşaması amacıyla güvenlik güçleri tarafından il genelinde suçun önlenmesi ve azaltılması, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ettiğine vurgu yaptı.

Bu çerçevede 2023 yılı ve 2024 yılının ilk iki ayında il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara değinen Vali Hacıbektaşoğlu, terör olayları ile ilgili olarak 2023 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonda 29 şahsın yakalandığını, 3'ünün tutuklandığını, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

2024 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen 1 operasyonda 5 şahsın gözaltına alındığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, geçen hafta gerçekleştirilen DAEŞ operasyonunda ise; 5 şahsın gözaltına alındığını 4'ünün tutuklandığını kaydetti.

Organize suçlarla mücadelede 20 tutuklu

2023 yılında organize suçlarla mücadelede 2023 yılında gerçekleştirilen 16 operasyonda 59 şahsın gözaltına alındığını ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bu şüphelilerden 20'sinin tutuklandığını, 34'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Hacıbektaşoğlu, "Yapılan operasyonlarda 26 Tabanca, 8 Av Tüfeği, 7 Gaz-Kuru Sıkı Tabanca, 322 Fişek, 66 Çek-Senet ele geçirilmiş olup, 1'i Uluslararası 1'i Yerel olmak üzere 2 Mafya Tipi Organize Suç Çetesi çökertilmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen 7 operasyonda 2 şahıs gözaltına alınmış, 8 Tabanca, 8 Av Tüfeği, 648 fişek, 76 Çek-Senet ele geçirilmiştir. Kaçakçılık suçlarında, 2023 yılında gerçekleştirilen 123 operasyonda 124 şahıs gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmış, 22'si ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 567 litre Alkollü İçki, 670 litre etil alkol, 978 paket Sigara, 75 adet Eski Eser, 46 Sikke, 932 kg Tütün, 297.071 adet Makaron, 499 adet Nargile Tütünü, 898 adet Cinsel İçerikli Ürün ele geçirilmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen 22 operasyonda 61 litre Alkollü İçki, 100 L Etil Alkol, 140 paket Sigara, 26 kg Tütün, 28 bin 860 adet Makaron, 14 adet Elektronik Sigara, 98 adet Cinsel İçerikli Ürün ele geçirilmiştir" dedi.

694 narkotik suçlara yönelik operasyonda 131 kişi tutuklandı

Hacıbektaşoğlu, 2023 yılında narkotik suçlara yönelik 694 operasyon gerçekleştirildiğini 386 kişinin gözaltına alındığını ve 131'inin tutuklandığını açıkladı. Narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Narkotik suçlara yönelik 2023 yılında gerçekleştirilen 694 operasyonda 386 şahıs gözaltına alınmış, 131'i tutuklanmış, 71'i ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 43.221 g Esrar, 1.598 g Skunk, 36 g Eroin, 11.941 g Kokain, 3.391 g Bonzai, 4.978 g Metamfetamin, 983 adet Ecstasy, 1.977 g Kenevir Tohumu, 721 adet Sentetik Ecza, 2.071 Kenevir Kökü ele geçirilmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen 79 operasyonda 17 şahıs gözaltına alınmış, 11'i tutuklanmış, 10'u ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 2.393 g Esrar, 13 g Skunk, 2.917 g Bonzai, 1.028 g Metamfetamin, 4 adet Ecstasy, 7 g Kenevir Tohumu, 121 adet Sentetik Ecza ve 9 Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir. 2023 yılında Hapis Cezasına Göre Aranan bin 179 şahıs, ifade için aranan bin 94 şahıs yakalanmış olup, 2022 yılına kıyasla yakalama oranı yüzde 8.70 artmıştır. 2024 yılının ilk iki ayında hapis cezasına göre aranan 191 şahıs, ifade için aranan 245 şahıs yakalanmıştır. 2024 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın ilk iki ayına kıyasla yakalama oranı hapis cezasına göre aranan şahıslarda yüzde 94,90, ifade için aranan şahıslara göre ise yüzde 169,23 oranında artmıştır" dedi.

KADES'e kayıtlı kişi sayısı yüzde 78,02 arttı

2023 yılında verilen farkındalık eğitimleri sonucunda KADES uygulamasına kayıtlı kişi sayısının 14 bin 268 olduğunu ve bu rakamın önceki yıla göre yüzde 78,02 artış gösterdiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, "2023 yılında uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise bin 223 olmuştur. 2024 yılının ilk iki ayında uygulamaya kayıt olan kişi sayısı bin 120 olmuş, bir önceki yılın ilk iki ayına göre yüzde 14,64 oranında artış gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında uygulama üzerinden 190 ihbar yapılırken bu ihbarların 38'i asılsız çıkmıştır" diye ifade etti.

Siber suçlarla mücadele aralıksız sürüyor

2023 yılında bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasadışı bahis, çocuk istismarı konularında 49 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "2023 yılında Bilişim Sistemleri, Ödeme Sistemleri, Yasadışı Bahis, Çocuk İstismarı konularında toplamda 49 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 99 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 44'ü tutuklanmıştır. 2024 yılının ilk iki ayında toplam Çalışma Yapılan Sosyal Medya Hesabı sayısı bin 775 olurken, Terör İltisaklı tespit edilen hesap sayısı 98 olmuştur. 2024 yılının ilk iki ayında Bilişim Sistemleri, Ödeme Sistemleri, Yasadışı Bahis, Çocuk İstismarı konularında toplamda 15 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 24 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 10'u tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

2023 yılında 24 bin araca cezai yaptırım uygulandı

Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 2023 yılında okul servis aracı ve ticari taksiler olmak üzere kontrol edilen araç sayısının bir önceki yıla göre yüzde 11,26 artarak 728 bin 47 olduğunu kaydetti. Hacıbektaşoğlu trafik denetimlerine ilişkin istatistiklerde şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılında Cezai Yaptırım uygulanan Araç Sürücüsü sayısı 24 bin 827 olmuştur. 2024 yılının ilk iki ayında Zonguldak ili genelinde Tescilli Araç sayısı 180 bin 789 olmuş, bir önceki yılın ilk iki ayına göre yüzde 6,53 oranında artış görülmüştür. 2024 yılının ilk iki ayında Zonguldak ili genelinde Tescilli Motosiklet sayısı 16 bin 49 olurken, bir önceki yılın ilk iki ayına göre yüzde 12.89 artış gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında Okul Servis Aracı ve Ticari Taksiler dahil Kontrol Edilen Araç sayısı 160 bin 182 olurken, bir önceki yılın ilk iki ayına göre bu sayı yüzde 78.43 oranında artmıştır. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimizin yoğun çabalarına rağmen, maalesef şehrimizde, 2023 yılında Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza sayısı bin 594 olmuştur. 2024 yılının ilk iki ayında Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza sayısı 259 olurken 2023 yılının ilk iki ayında ise bu sayı 182 olmuştur."

2023 yılında 234 ocak kapatıldı, 115,9 ton kömür ele geçirildi

Kaçak olarak işletilen maden ocaklarına yönelik 2023 yılı ve 2024 yılı ilk iki ayındaki denetimleri açıklayan Hacıbektaşoğlu, "2023 yılında bin 434 denetim yapılmış, denetimler sonucunda 234 Ocak kapatılmış, 108 adli ve idari işlem yapılarak 115,9 ton kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında 237 denetim yapılmış, 19 Ocak kapatılmış, 38 adli ve idari işlem yapılmış ve 16,5 Ton Kömür ele geçirilmiştir. Bir önceki yılın ilk iki ayına kıyasla denetimlerde yüzde 16,18, Ele geçirilen kaçak kömürde ise yüzde 300 oranında artış gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Okul çevreleri denetimlerinde 2023 yılında İnternet Salonları, Oyun Salonları, Kahvehane/Kafe, Market, Büfe, İçkili Yerler, Tekel Bayii, İddia ve Ganyan Bayii, Diğer Umuma Açık Yerler, Park ve Bahçelerde bir önceki yıla göre yüzde 10,46 oranında artarak 12 bin 637 olmuştur. 2024 yılının ilk ayında okul çevrelerindeki bu alanlara bin 539 denetim yapılmıştır. Günübirlik evlerle ilgili, 2023 yılında 316 günübirlik ev denetlenmiş, bu evlerden Kimlik Bildirim Sistemine kayıtsız olduğu tespit edilen 35 eve toplamda bir milyon 970 bin 562 TL ceza kesilmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında 54 günübirlik ev denetlenmiş, bu evlerden 3'üne 283 bin 866 TL cezai yaptırım uygulanmıştır" diye ifade etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 2023 yılında asayiş olayları yönünden 6 bin 203 olayın gerçekleştiğini, 2024 yılının ilk iki ayında ise bu rakamın 714 olduğunu açıkladı. Mal varlığına karşı 2023 yılında bin 717 olay gerçekleştiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu 2024 yılının ilk iki ayında ise toplamda 181 olayın gerçekleştiğini kaydetti.

2023 yılında üniversite öğrencilerinin karıştığı olay sayısını toplamda 12 bin 957 olarak açıklayan Hacıbektaşoğlu, "2024 yılının ilk iki ayında olay sayısı toplamda bin 511 olurken bir önceki yılın ilk iki ayına kıyasla bu sayı yüzde 13,06 azalmıştır" ifadelerine yer verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin konuşan Hacıbektaşoğlu, "İlimizde 695 okul veya binada yer alan 1.650 sandıkta, 462.833 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla; İl Emniyet Müdürlüğümüz 35 araç ve 577 personel, İl Jandarma Komutanlığımız 280 araç ve bin 100 personel ile görev başında olacaktır. İlimizde gerçekleştirilen; 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde; Oy Kabinine Birlikte Girmek 2, Başkasının Yerine Oy Kullanma 1, 298 Sayılı Kanuna (Alkol Satışı) Muhalefet 1, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde; Başkasının Yerine Oy Kullanma 1, 298 Sayılı Kanun'a (Açık İş Yeri) Muhalefet suçlarından ise 1 işlem yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 44 Trafik Ekibi ve 206 Asayiş Ekibi (Diğer Ekipler) olmak üzere toplamda 250 Ekip görev yapmaktadır. El birliği ile şehrimizin güvenli bir şehir olması için çalışıyoruz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de sokaklarımızın ve evlerimizin huzurunu sağlamak için her türlü suç ve suç örgütüne karşı çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bu huzurun sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre yüksek bir şuurla hizmet eden emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, milli istihbarat teşkilatımız ve yargı mensuplarımız başta olmak üzere, bu anlayışa hizmet eden, güvenlik güçlerimize destek veren tüm hemşerilerimize ve kamuoyunu doğru bilgilendirme hususunda emek veren siz basın mensuplarımıza teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK