Vali Hacıbektaşoğlu Ülkü Ocaklarını Ağırladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ülkü Ocakları Zonguldak İl Başkanı Gökmen Karali ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, gençliğe yönelik eğitim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel çalışmalar başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ülkü Ocakları Zonguldak İl Başkanı Gökmen Karali, Vali Hacıbektaşoğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan ODAK 2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı ile Temmuz ayı Ülkü Ocakları Dergisi'ni takdim ettiklerini söyledi.

Karali, "Nazik kabulleri ve samimi misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Gençliğimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunan eğitim projelerimizi ve kültürel çalışmalarımızı paylaşma fırsatı bulduğumuz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Valimize görevlerinde muvaffakiyetler diliyor, nazik ev sahipliği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK