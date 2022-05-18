Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti - Son Dakika
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Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti

18.05.2022 00:27

Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valilik kararnamesiyle Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin, Batman'da bulunan Kurum müdürleri, idareciler, STK'ler, Muhtarlar, Gazeteciler ve çok sayıda kişi ile...

Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti

BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valilik kararnamesiyle Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin, Batman'da bulunan Kurum müdürleri, idareciler, STK'ler, Muhtarlar, Gazeteciler ve çok sayıda kişi ile akşam yemeğinde bir araya gelerek vedalaştı. Batman TPAO bahçesinde gerçekleşen organizasyonda Şahin, tek tek katılımcılar ile konuştu ve helallik aldı.

Vali Şahin'in Batman ve bölgeye yapmış olduğu hizmetleri anlatan kısa bir sinevizyon gösterisi, alana kurulan dev ekranda gösterildi. Veda yemeğinde konuşma yapan Vali Şahin, göreve başlarken en büyük korkunun bölgede anlaşılmaması olduğunu ama genel çerçeveye baktığında çok iyi anlaşıldığını ifade etti. İyi niyetle bu şehre hizmet ettiğini ve şehrin de bunun farkında olduğunu aktaran Şahin, "Çok katkınız oldu, çok desteğiniz oldu. Çok büyük omuz verdiniz. Sizlerin omuzunda yükseldi bu şehir. Her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Bu güzel işler, bu güzel başarılar sizlerin eseridir. Yeni gelen valimiz bu güzel insicama bu güzel atmosfere mutlaka katkı sağlayacaktır. ve bu hizmet bayrağını daha da ileriye götürecektir. Buna tüm kalbimle inanıyorum, kendisine başarılar diliyorum. Malatya'ya gidiyoruz. Mahkeme kadıya mülk değil. Görev süremiz burada tamamlandı. Az bir süre değil. 3 buçuk yıl az bir süre değil bizim süremiz için. Ama rüzgar gibi geldi geçti. Bundan sonra Malatya'da görev yapacağız. Memleketimizin her köşesi mutenadır, kıymetlidir. Her köşesinde hizmet etmek değerlidir. Biz bu şiar ile yürüyoruz. Sadece bu salondakilere değil tüm Batmanlılara bize vermiş oldukları çok kıymetli desteklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize arzı veda ediyorum Allaha emanet olun sağ olun var olun" dedi.

Vali Hulusi Şahin veda programının ardından Çarşamba günü Batman'dan ayrılacak.

Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti
Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti
Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti
Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti
Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Hulusi Şahin Batman'a veda etti - Son Dakika
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