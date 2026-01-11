Eskişehir Valisi Aksoy: "Kapım Eskişehirlilere her zaman açık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir Valisi Aksoy: "Kapım Eskişehirlilere her zaman açık"

Eskişehir Valisi Aksoy: "Kapım Eskişehirlilere her zaman açık"
11.01.2026 10:42  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy onuruna düzenlenen veda yemeğinde, Aksoy görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeleri ve şehrin gelişimine katkılarını anlattı.

Son yayımlanan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy onuruna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

İl protokolü, Kamu Kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve personeli, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, milli sporcular ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan, Aksoy, Eskişehir'de yaklaşık 2,5 yıl boyunca büyük bir onur ve sorumlulukla görev yaptığını ifade ederek programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti. 1985 yılında başlayan mülki idare amirliği meslek hayatı boyunca Muğla'dan başlayarak, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir'de valilik görevlerinde bulunduğunu belirten Vali; özellikle Türkiye'nin hassas dönemlerinde kendisine duyulan güven dolayısıyla Cumhurbaşkanlarımıza, Başbakanlarımıza ve hükümet üyelerine şükranlarını sundu.

Vali Aksoy'dan ortak akıl vurgusu

Görev anlayışının; iş birliği, kapsayıcılık ve toplumun tüm kesimlerine açık bir yönetim anlayışı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için kamu kurumları, yerel yönetimler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla yakın diyalog içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Görev süresi boyunca hayata geçirilen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, çocuk işçiliğiyle mücadele, yetişkin dilenciliğinin önlenmesi, okul çevrelerinin güvenliği ve kentin sosyal suç haritasının oluşturulması gibi çalışmalara değinen Vali, bu projelerin Eskişehir'in daha güvenli ve yaşanabilir bir şehir olmasına katkı sunduğunu belirtti.

Eşine desteklerinden dolayı teşekkür etti

Konuşmasında ailesine, özellikle de eşi Hülya Aksoy'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Aksoy; milletvekilleri, belediye başkanları, garnizon komutanlığı, adli teşkilat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve Eskişehir halkına şükranlarını sundu. Eskişehir'i her zaman bir memleketi gibi göreceğini ifade eden Vali Aksoy, yeni görevinde de her zaman Eskişehir'e katkı sunmaya hazır olduğunu, kapısının ve telefonunun açık olacağını belirterek konuşmasını tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Sivil Toplum, Etkinlikler, Hülya Aksoy, Eskişehir, Mülkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Aksoy: 'Kapım Eskişehirlilere her zaman açık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 12:04:40. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Aksoy: "Kapım Eskişehirlilere her zaman açık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.