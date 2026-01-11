Eskişehir Valisi Aksoy: "Kapım Eskişehirlilere her zaman açık"

Son yayımlanan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy onuruna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

İl protokolü, Kamu Kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve personeli, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, milli sporcular ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan, Aksoy, Eskişehir'de yaklaşık 2,5 yıl boyunca büyük bir onur ve sorumlulukla görev yaptığını ifade ederek programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti. 1985 yılında başlayan mülki idare amirliği meslek hayatı boyunca Muğla'dan başlayarak, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir'de valilik görevlerinde bulunduğunu belirten Vali; özellikle Türkiye'nin hassas dönemlerinde kendisine duyulan güven dolayısıyla Cumhurbaşkanlarımıza, Başbakanlarımıza ve hükümet üyelerine şükranlarını sundu.

Vali Aksoy'dan ortak akıl vurgusu

Görev anlayışının; iş birliği, kapsayıcılık ve toplumun tüm kesimlerine açık bir yönetim anlayışı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için kamu kurumları, yerel yönetimler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla yakın diyalog içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Görev süresi boyunca hayata geçirilen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, çocuk işçiliğiyle mücadele, yetişkin dilenciliğinin önlenmesi, okul çevrelerinin güvenliği ve kentin sosyal suç haritasının oluşturulması gibi çalışmalara değinen Vali, bu projelerin Eskişehir'in daha güvenli ve yaşanabilir bir şehir olmasına katkı sunduğunu belirtti.

Eşine desteklerinden dolayı teşekkür etti

Konuşmasında ailesine, özellikle de eşi Hülya Aksoy'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Aksoy; milletvekilleri, belediye başkanları, garnizon komutanlığı, adli teşkilat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve Eskişehir halkına şükranlarını sundu. Eskişehir'i her zaman bir memleketi gibi göreceğini ifade eden Vali Aksoy, yeni görevinde de her zaman Eskişehir'e katkı sunmaya hazır olduğunu, kapısının ve telefonunun açık olacağını belirterek konuşmasını tamamladı. - ESKİŞEHİR