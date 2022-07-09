Vali Karadeniz'den bayram ziyaretleri - Son Dakika
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Vali Karadeniz'den bayram ziyaretleri

09.07.2022 15:12
Vali Karadeniz'den bayram ziyaretleri

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kurban Bayramı dolayısıyla eşi Zehra Karadeniz ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti, emniyet ve jandarma mensuplarıyla bayramlaştı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kurban Bayramı dolayısıyla eşi Zehra Karadeniz ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti, emniyet ve jandarma mensuplarıyla bayramlaştı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Kurban Bayramı dolasıyla 1989 yılında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde görev yerine giderken teröristler tarafından şehit edilen Korucu Çavuş Tarhan'ın Manisa'da yaşayan ailesini ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün de eşlik ettiği ziyarette, şehit ailesiyle sohbet eden Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, her daim devlet olarak şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz daha sonra çocuk evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Çocuklarla ilgi alanları, dersleri ve gelecekte yapmak istedikleri meslekler üzerine sohbet eden Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Jandarma Komutanlığında görev yapan personelle bayramlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yola çıkan vatandaşların trafik kuralları konusunda bilgilendirdiği uygulamaya da katılan Vali Karadeniz, trafik ekiplerinden Manisa'da gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin bilgi alarak hem vatandaşların hem de trafik ekiplerinin bayramlarını kutladı.

Vali Karadeniz, Kurban Bayramı'nın ilk günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek, görevli personelle bayramlaştı. AFAD İl Müdürü Güray Karakaya ve Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'ten çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, personelle de sohbet ederek, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ederek hayırlı görevler diledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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