Vali Karadeniz: "Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız" - Son Dakika
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Vali Karadeniz: "Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız"

21.04.2022 13:44
Vali Karadeniz: "Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, düzenlenen iftar programında engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, düzenlenen iftar programında engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi. Vali Karadeniz burada yaptığı konuşmasında devlet olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Manisa Polisevinde Vali Yaşar Karadeniz, Eşi Zehra Karadeniz, Vali Yardımcısı Mesut Eser, engelli vatandaşlar ve ailelerinin katıldığı iftar programında akşam ezanının okunmasıyla dua edilerek oruçlar açıldı.

Pandemi sonrası ramazan ayında engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, "Engellilik sadece engelli bireylerimizin ve ailelerinin değil tüm toplumumuzun ortak çabasını gerektiren bir husustur. Toplum olarak sizlerin çaba ve gayretinin farkında olmalı, sizlerin günlük yaşamınızı kolaylaştırmalı ve hayat standartlarını yükseltmeliyiz. Devlet olarak bizler her zaman engelli bireylerimiz ve ailelerinin yanındayız. Davetimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, yapılan iftar sonrası engelli vatandaşlar ve aileleri ile sohbet ederek hatırlarını sordu. İftar programı, günün anısına hatıra fotoğrafları çekilmesi ile sona erdi. - MANİSA

Vali Karadeniz: Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız
Vali Karadeniz: Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız
Vali Karadeniz: Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız
Vali Karadeniz: Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız
Vali Karadeniz: Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız
Vali Karadeniz: Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız
Vali Karadeniz: Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız

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Karadeniz, Engelli, Manisa, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karadeniz: 'Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız' - Son Dakika


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