Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı - Son Dakika

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2022 yılının ilk toplantısını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Salihli OSB'nin idari hizmet binasında gerçekleşen toplantıya; Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgemizin 1. ve 2. Etabı ile ilgili konular, Atıksu arıtma tesisi ile ilgili konular, sosyal tesis ve teknik hizmet alanı proje çalışmaları ile ilgili konular, idari binamızda bulunan kreş, otel ve restoran, OSB alanında yapılması planlanan spor tesis alanı proje çalışmaları ile ilgili konular ile mali ve idari konular Bölge Müdürü Çağrı Duygu tarafından sunularak karara bağlandı. - MANİSA