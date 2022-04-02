Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı - Son Dakika
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Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı

02.04.2022 14:45
Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2022 yılının ilk toplantısını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2022 yılının ilk toplantısını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Salihli OSB'nin idari hizmet binasında gerçekleşen toplantıya; Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgemizin 1. ve 2. Etabı ile ilgili konular, Atıksu arıtma tesisi ile ilgili konular, sosyal tesis ve teknik hizmet alanı proje çalışmaları ile ilgili konular, idari binamızda bulunan kreş, otel ve restoran, OSB alanında yapılması planlanan spor tesis alanı proje çalışmaları ile ilgili konular ile mali ve idari konular Bölge Müdürü Çağrı Duygu tarafından sunularak karara bağlandı. - MANİSA

Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı
Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı
Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı

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Yaşar Karadeniz, Salihli, Manisa, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı - Son Dakika


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