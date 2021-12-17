Üye Girişi
Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu

17.12.2021 08:56

Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulunduMANİSA Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçedeki yatırımları yerinde incelerken muhtarlarla da toplantı düzenledi.

Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu

MANİSA Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçedeki yatırımları yerinde incelerken muhtarlarla da toplantı düzenledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Selendi ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Ali Yıldırım'la bir araya gelen Vali Karadeniz, ilçenin genel durumu ve yürütülen yatırımlar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyareti sonrası İlçe Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrencilerle buluşan Vali Karadeniz, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Karadeniz ayrıca Selendili muhtarlarla düzenlenen toplantıya katılarak başkanlık yaptı. Burada muhtarların istek ve şikayetlerini yerinde dinleyen Vali Karadeniz, kendisine iletilen konuları not aldı.

Buradaki toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Selendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yüzme Havuzu ve Vali Muzaffer Ecemiş cirit sahasında incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, bu tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Buradaki programının ardından Vali Karadeniz, Selendili badminton milli takım oyuncuları ve İlçe Ziraat Odasını ziyaret ederek bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in Selendi Ziyaretine Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Enver Sungur, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Sağlık Müdürü Doçent Dr. Emre Erkuş ve daire amirleri de eşlik etti.

Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu

Karadeniz, Hisarcık, Selendi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:28 Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var
11:25 Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
11:23 Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap
11:16 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler
11:15 "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor
11:13 Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu
11:10 Şahan Gökbakar'dan faiz tepkisi: Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?
11:01 Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta bitiyor
10:50 Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu
10:45 Aleyna Tilki, hapis cezası aldı! Havalimanında olay çıkarıp güvenlik görevlisine hakaret ve küfür etmişti
Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu         
11:34
Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var         
11:28
Son dakika: Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı Son dakika: Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı         
11:24
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Şahan Gökbakar'dan faiz tepkisi: Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz? Şahan Gökbakar'dan faiz tepkisi: Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?         
11:11
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:40:05. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement