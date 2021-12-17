Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Karadeniz Selendi'de incelemelerde bulundu

MANİSA Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçedeki yatırımları yerinde incelerken muhtarlarla da toplantı düzenledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Selendi ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Ali Yıldırım'la bir araya gelen Vali Karadeniz, ilçenin genel durumu ve yürütülen yatırımlar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyareti sonrası İlçe Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrencilerle buluşan Vali Karadeniz, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Karadeniz ayrıca Selendili muhtarlarla düzenlenen toplantıya katılarak başkanlık yaptı. Burada muhtarların istek ve şikayetlerini yerinde dinleyen Vali Karadeniz, kendisine iletilen konuları not aldı.

Buradaki toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Selendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yüzme Havuzu ve Vali Muzaffer Ecemiş cirit sahasında incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, bu tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Buradaki programının ardından Vali Karadeniz, Selendili badminton milli takım oyuncuları ve İlçe Ziraat Odasını ziyaret ederek bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in Selendi Ziyaretine Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Enver Sungur, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Sağlık Müdürü Doçent Dr. Emre Erkuş ve daire amirleri de eşlik etti.