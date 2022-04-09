Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz 8 Nisan Dünya Romanlar Gününde vatandaşlarla buluştu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz ile birlikte 8 Nisan Dünya Romanlar Gününde Şehzadeler Kaymakamlığı ve Şehzadeler Belediyesi organizasyonunda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu. Programda konuşan Vali Karadeniz Ramazan'ın bereketinde her akşam toplumumuzun farklı kesimleriyle bir araya gelme imkanı bulduklarını, Ramazan'ın sosyal birlikteliğe ve sosyal gelişmeye önemli katkı sağladığını söyleyerek "Bu akşam Roman kardeşlerimizle birlikteyiz, onlar ülkemizin temel taşlarından birisidir. Ramazan'ın birleştirici yönünü öne çıkarmak açısından gerçekleştirilen bu organizasyonlar önemli" diye konuştu.

Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, iftar programı sonrasında roman vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. İftar programı, semazen gösterisi yapılması ve ilahiler okunması ile sona erdi.

Programa ayrıca Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de katıldı. - MANİSA