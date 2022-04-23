Vali Kızılkaya 28 ilkokul öğrencisini valilik binasında ağırladı - Son Dakika
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Vali Kızılkaya 28 ilkokul öğrencisini valilik binasında ağırladı

23.04.2022 13:56
Vali Kızılkaya 28 ilkokul öğrencisini valilik binasında ağırladı

Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerini valilik binasında ağırlayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Gençlerimizin valilik, belediye ve muhtarlık gibi kurumları tanıyıp benimsemeleri devletimize olan bağlılıklarını da artıracaktır" dedi.

Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerini valilik binasında ağırlayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Gençlerimizin valilik, belediye ve muhtarlık gibi kurumları tanıyıp benimsemeleri devletimize olan bağlılıklarını da artıracaktır" dedi.

Hayat Bilgisi dersinde yönetim birimleri konusunu işleyen Atatürk İlköğretim Okulu 3/G sınıfı öğrencileri Bilecik Valiliği'ni ve Vali Kızılkaya'yı öğretmenleri Ayşe Cici eşliğinde ziyaret etti. Vali Kızılkaya, öğrencilere tek tek söz hakkı vererek merak ettikleri soruları cevapladı. Renkli anların yaşandığı ziyarette bizzat Vali Kızılkaya 28 öğrencileriyi, Valilik binası içerisinde gezdirerek yer alan birimleri tanıttı.

Ardından öğrencilere hediye takdim eden Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin emaneti, devletimizin ve milletimizin güveni olan çocuklarımızın erken yaşlarda çevrelerini tanıması ileride onları örnek birer vatandaş konumuna getirecektir. Bu minvalde okullarımızda Hayat Bilgisi dersi dolayısı ile düzenlenen bu tür etkinlikler çocuklarımızı hayata hazırlamaktadır. Gençlerimizin valilik, belediye ve muhtarlık gibi kurumları tanıyıp benimsemeleri devletimize olan bağlılıklarını da artıracaktır" İfadelerini kullandı.

Öğrencilerin ziyaretten duyduğu memnuniyet ise yüzlerindeki gülümsemeye yansıdığı görüldü. - BİLECİK

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Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik Valiliği, Muhtarlık, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya 28 ilkokul öğrencisini valilik binasında ağırladı - Son Dakika


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