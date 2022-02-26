Vali Kızılkaya, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Kızılkaya, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni ziyaret etti

26.02.2022 11:30
Vali Kızılkaya, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Vali Kızılkaya Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan ve dernek üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan, sohbet esnasında Vali Kızılkaya'ya dernek faaliyetleri ve yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Ziyarette ayrıca Bilecik Valiliği'nin izni ile yardımları toplanmaya başlayan Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi ilke ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarete Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Kent Konseyi Yönetim kurulunu oluşturan dernek başkanları ve Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ile Mehmet Ali Karasu'da katıldı. - BİLECİK

Vali Kızılkaya, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni ziyaret etti
Vali Kızılkaya, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni ziyaret etti
Vali Kızılkaya, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni ziyaret etti

YORUMLAR
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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi, Hacı Bektaş, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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