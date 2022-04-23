Vali Kızılkaya iftarını polislerle birlikte açtı - Son Dakika
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Vali Kızılkaya iftarını polislerle birlikte açtı

23.04.2022 12:44
Vali Kızılkaya iftarını polislerle birlikte açtı

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polisleri ziyaret ederek, iftarı birlikte yaptı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polisleri ziyaret ederek, iftarı birlikte yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Ramazan'ın 18'inci gününde Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde göreli olan polislerle iftar sofrasında bir araya geldi. İftarın ardından polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya halkın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında bulunan emniyet teşkilatının Ramazanı'nı tebrik ederek başarılar diledi.

Öte yandan gerçekleştirilen iftar yemeğinde Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da yer aldı - BİLECİK

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Polis Merkezi, Bilecik, İftar, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya iftarını polislerle birlikte açtı - Son Dakika


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