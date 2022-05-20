Vali Kızılkaya üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Kızılkaya üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi

20.05.2022 10:13
Vali Kızılkaya üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğiyle Gülümbe kampüsünde kurulan Genç Ofis'te öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Vali Kızılkaya, söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayarak tecrübelerini onlarla paylaştı. Konuşmasının devamında gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Kızılkaya, "Hem çaylarımızı içtik hem de sohbetimizi ettik. Doyumsuz muhabbetleri için gençlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Öğrenciler ise keyifli sohbeti için Vali Kızılkaya'ya teşekkür ederek, duydukları memnuniyetleri dile getirdiler. - BİLECİK

Vali Kızılkaya üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi
Vali Kızılkaya üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, gençlik, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya üniversiteli gençlerle Genç Ofis'te bir araya geldi - Son Dakika


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