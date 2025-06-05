Vali Koç: "Bayram huzuru için tüm tedbirler alındı"

Ağrı'da Kurban Bayramı süresince güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 3 bin 563 kolluk personeli ve onlarca ekip, vatandaşın huzuru için sahada olacak.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı nedeniyle polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, görev başında bulunan kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı. Sahada görev yapan güvenlik personeline teşekkür eden Koç, vatandaşların güvenliği için 24 saat esasına dayalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Valilik Hizmet Binası'nda düzenlenen bayramlaşma programında ise Vali Koç ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci; il protokolü, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen programda birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Basına yaptığı açıklamada bayram süresince alınan tedbirleri paylaşan Vali Koç, 2025 Kurban Bayramı tatilinin 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü sona ereceğini belirtti. 10 Haziran Salı günü itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden işbaşı yapılacağını hatırlattı.

Vali Koç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri adına, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde trafik ve asayişe yönelik tüm tedbirleri en üst düzeye çıkardık. Bayramın coşkusunu gölgede bırakacak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek için sahada görevli ekiplerimizle 24 saat esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatlarımızın yanı sıra, İl Müftülüğümüz ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de bayram boyunca görevlerinin başında olacak.

Ağrı'da toplam 3.563 güvenlik personelinin görev yapacağını belirten Vali Koç, bu kapsamda 221 uygulama noktasının aktif olduğunu, denetimlerin hem kara hem de havadan sürdürüleceğini ifade etti. Ayrıca İl Müftülüğünün kurban kesimlerinin dini usullere uygun şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de hayvan satış ve kesim alanlarında denetimlerine devam edeceğini sözlerine ekledi. - AĞRI