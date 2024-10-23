Vali Koç öğrencilerle bir araya geldi

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, okul ziyaretleri doğrultusunda öğrencilerle bir araya geldi.

Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen Ağrı Valisi Mustafa Koç, okul ziyaretleri doğrultusunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi okulunu ziyaret etti. Burada eğitim ve öğretim faaliyetlerini inceleyen Vali Koç, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. Okul ziyaretinin ardından öğrencilerle okul pansiyonunda yemek yiyen Vali Mustafa Koç, öğrencilere başarılar diledi. - AĞRI